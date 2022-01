André Silva integra equipa da semana da Bundesliga

Ao bisar no goleada do Leipzig frente ao Mainz (4-1), no sábado, o português André Silva conquistou um lugar na equipa da semana na Bundesliga. O avançado de 26 anos já leva 10 golos pelo clube esta época, uma marca que atinge pelo sétimo ano seguido. André Silva soma sete tiros certeiros no campeonato e registou mais três na Champions.