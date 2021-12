André Silva marca na goleada do Leipzig sobre o Borussia Mönchengladbach

André Silva marcou um dos quatro golos com que o Leipzig goleou este sábado o Borussia Mönchengladbach por 4-1.

Na Red Bull Arena, o avançado internacional português deu sequência ao bom momento que atravessa na época. Antes do antigo jogador do FC Porto anotar o seu quarto golo nos últimos cinco encontros oficiais, o croata Josko Gvardiol tinha aberto o ativo, aos 21 minutos, com o francês Nkunku (90'+1) e Henrichs (90'+4), ambos em tempo de compensação, a colocarem o resultado com números de goleada.

Este resultado permite aos anfitriões regressarem aos bons resultados e, consequentemente, subirem ao sétimo posto, com 21 pontos, os mesmos do Mainz.

O Mönchengladbach, que ainda encurtou distâncias por Bensebaini (88 minutos), prossegue com 18 pontos e sofreu o terceiro desaires consecutivo, seguindo no 13.º lugar, partilhado com o Hertha de Berlim.

Na luta pelos lugares que dão acesso direto à Liga dos Campeões, o Hoffenheim, quarto posicionado, com 26 pontos, continua a surpreender e hoje foi ao reduto Friburgo (quinto, com 25) alcançar o quarto triunfo (2-1) consecutivo, que só ficou selado nos descontos, pelo norte-americano Chris Richards (90'+5 minutos).

Antes, no primeiro tempo, David Raum (três minutos) marcou para os visitantes e Nico Schlotterbeck (21') fez o empate para os locais, que, após o descanso, desperdiçaram um penálti, por Grifo (62').

Já o Hertha de Berlim, continua a recuperar terreno na classificação e, desta vez, bateu o aflito Arminia Bielefeld por 2-0, que teve entre os suplentes o luso Guilherme Ramos.

O aflito Estugarda saiu, provisoriamente, da zona de despromoção e ascendeu ao 15.º posto, com 17 pontos, depois de vencer no reduto do Wolfsburgo por 2-0, face aos tentos do grego Mavropanos, aos 25 minutos, e Philipp Forster, aos 63'.