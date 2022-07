André Silva: «Bundesliga mais fácil sem Lewandowski e Haaland? O ano passado houve muitos goleadores»

André Silva reconheceu que a Bundesliga "vai ser diferente" sem Lewandowski e Haaland e apontou ao registo que conseguiu há duas épocas no campeonato alemão para se sagrar melhor marcador da prova, em entrevista à 'Eleven Sports'."Se é mais fácil sem o Lewandowski e o Haaland? Não sei, porque o ano passado houve muitos goleadores na Bundesliga. A verdade é que, se há dois anos, se o Lewandowski já não estivesse aqui, se calhar eu tinha sido o melhor marcador, mas isso já é passado. A verdade que, sem o Lewandowski e o Haaland aqui, vai ser diferente porque são dois nomes muito grandes e dois jogadores muito bons, mas pronto, agora tenho de tentar fazer uma época como fiz há dois anos", frisou o internacional português, tendo ainda abordado o sucesso luso em território germânico."No final de contas, nós trazemos a nossa nacionalidade connosco e olham para nós pela posição, pela nacionalidade e o facto de mostrarmos bons números e passarmos boas energias, faz com que a Bundesliga olhe para os jogadores portugueses de outra forma e tenha vontade de ter portugueses e ter essa energia com eles, é perfeitamente normal. Vivemos num mundo em que todos se influenciam uns aos outros e tentamos levar connosco as coisas boas, não mostrar as coisas más. Se contratassem um português e as energias não fossem boas, provavelmente as portas não eram as mesmas. Mostrando resultados, as coisas têm outro seguimento", apontou.Questionado sobre qual seria o jogador português que contrataria, André Silva foi taxativo, preferindo alguém que lhe fizesse o último passe para o golo. "Isso já não é para mim, não tenho as chaves do cofre. Por mim, eu contratava alguém que me assistisse e que metesse a bola na área para eu marcar. Há muita qualidade e seria difícil escolher. Pensando no clube, as razões seriam outras, mas não sei porque é mesmo muito difícil escolher, o jogador português está a crescer imenso, tem cada vez mais qualidade e cada vez são mais jogadores portugueses de alto nível", enalteceu.