André Silva pede desculpa por falhanço de baliza aberta: «Estou irritado... Tenho de marcar aquele lance»

O RB Leizpig até venceu diante do Borussia Monchengladbach por 4-1, André Silva marcou um golo, mas na memória dos fãs da sua equipa ficou também o falhanço do português já na segunda metade. Com a baliza 'escancarada', sem ninguém a protegê-la, o dianteiro luso atirou a bola por cima e, após o encontro, assumiu-se visivelmente irritado consigo mesmo."Estou irritado... Tenho de marcar aquele lance, tenho de metê-la lá dentro. Vi o defesa chegar e pensei que ainda podia tocar a bola. Não podia ter acontecido, mas aconteceu. Peço desculpa. Mas isto também me dá motivação para fazer as coisas melhor da próxima vez", disse o avançado português.O técnico Domenico Tedesco também falou desse lance e partilhou aquilo que disse ao português. "É uma pena. O André pensou demasiado naquele momento, mas tens de colocar o lance para trás. O que senti é que ele ficou muito tempo a pensar naquilo. Disse-lhe: 'esquece isso, a próxima vai entrar'. Ele esteve bem hoje, não apenas pelo golo que marcou. Tem trabalhado, coloca-se sempre em posição para ter oportunidades. É um bom sinal quando um avançado tem tantas oportunidades."