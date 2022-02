Dani Olmo fez birra por não o deixarem marcar livre e Nkunku respondeu... com um golaço

Christopher Nkunku inaugurou o marcador no triunfo (3-0) do Leipzig sobre o Colónia, com um livre exemplar cobrado aos 25 minutos. O avançado francês pediu a Dani Olmo para bater a bola parada, o jogador espanhol não gostou (como se pode ver nas imagens), mas Nkunku mostrou não se importar e abriu o ativo com um grande momento de futebol.Foi o 19.º golo de Nkunku em 31 jogos pelo Leipzig esta temporada.