Dani Olmo só volta em 2024

Dani Olmo, médio ofensivo do Leipzig, foi operado à clavícula e só regressa aos relvados no início de 2024. O internacional espanhol lesionou-se na vitória frente ao Colónia, na 9ª jornada da Bundesliga (6-0), no passado fim de semana. Marco Rose, treinador do Leipzig, considerou o jogador como "insubstituível". Dani Olmo conta com 7 jogos esta temporada e marcou 6 golos, além de registar uma assistência.