Dominik Szoboszlai: o “novo Cristiano Ronaldo” está a caminho do RB Leipzig

Dominik Szoboszlai já foi várias vezes comparado a Cristiano Ronaldo. O médio do Salzburgo, de 20 anos, é conhecido por ter um remate poderosíssimo parecido com o do astro português e tem tido meia Europa do futebol atrás dele.





Agora, segundo o Bild, o Leipzig prepara-se para ganhar o concurso pelo passe de Dominik, mas apenas porque tem uma pequenina vantagem em relação aos rivais: a Red Bull. Dona dos dois clubes, a gigante das bebidas energéticas austríaca decidiu que o melhor para o atleta, e para os interesses da empresa, era continuar a sua evolução na liga alemã e o Leipzig vai custar ao emblema germânico apenas de 20 milhões de euros. Uma pechincha se realmente Szoboszlai vier a confirmar as profecias que sobre ele recaem. O Transfermarkt avalia o húngaro em 25 milhões de euros.