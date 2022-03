Exigências de Moriba irritam Leipzig: «Mandou os fisioterapeutas trazerem-lhe uvas...»

Ilaix Moriba está emprestado pelo Leipzig ao Valencia até final da temporada, mas segundo o jornal alemão 'Bild', Domenico Tedesco, treinador da formação germânica, não quer contar com o médio na próxima época por considerar que este causa mau ambiente devido ao seu comportamento.A mesma fonte revela um dos episódios que não terá sido do agrado do técnico ítalo-alemão. "Ele mandou os fisioterapeutas trazerem-lhe uvas durante as massagens", pode ler-se na publicação.De resto, e ainda de acordo com o 'Bild', Tedesco também não planeia contar com o regresso de Brian Brobbey, avançado emprestado ao Ajax, precisamente pelo mesmo motivo.Recorde-se que Moriba trocou o Barcelona, que representou entre 2010 e 2021, pelo Leipzig , por 16 M€.