Jesse Marsch já não é treinador do Leipzig de André Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

#RBLeipzig & Chef-Coach Jesse #Marsch haben sich einvernehmlich verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.



Co-Trainer Achim #Beierlorzer betreut das Team gg. ManCity. Eine Nachfolgelösung für Marsch wird zeitnah präsentiert.



? https://t.co/SUePCbH2cv pic.twitter.com/tvJA90aZbf — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 5, 2021

O Leipzig anunciou na manhã deste domingo que Jesse Marsch já não é treinador do clube alemão, onde atua André Silva. Em comunicado publicado nas redes sociais, o atual 11.º classificado da Bundesliga, sustenta a decisão com os maus resultados."O Leipzig e o treinador Jesse Marsch concordaram por mútuo acordo terminar a cooperação. Isto é o resultado de uma análise aprofundada e discussões intensas após o jogo fora na Bundesliga contra o Union Berlin", pode ler-se.Por agora será Achim Beierlorzer, treinador-adjunto de Marsch, a orientar a equipa de forma interina diante do Manchester City, em jogo da Liga dos Campeões na terça-feira. O emblema germânico garante apresentar "em breve" o sucessor de Marsch.