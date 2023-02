Jogador do Leipzig falha treinos para doar células estaminais: «O futebol passa para segundo plano»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vilmos Tamás Orbán, mais conhecido por Willi Orbán, é esta terça-feira notícia na Alemanha porque tem faltado aos treinos do RB Leipzig para... doar células estaminais. Ausente dos trabalhos da equipa desde domingo, altura em que começou a treinar-se sozinho por estar a receber injeções para aumentar o número de células estaminais no sangue, o experiente defesa-central alemão, de 30 anos, assumiu não ter tido dúvidas sobre o que fazer assim que recebeu a notícia de que era compatível com um doente.

"Fiquei surpreendido quando soube que era compatível. Nunca tive dúvidas, espero fazer esta doação o mais rapidamente possível. Isto significa que posso salvar a vida de um ser humano por um esforço tão mínimo, por isso não há nada para considerar. Sinceramente, espero que a minha doação possa ajudar esta pessoa a superar a doença", começou por dizer o jogador, em declarações ao site oficial do clube, que tem apoiado todo este processo.

A possibilidade de vir a falhar o encontro contra o Union Berlim, agendado para sábado, não demove Willi Orbán daquilo que considera ser o mais correto. "Claro que é possível que eu possa vir a falhar o jogo contra o Union Berlim, mas mesmo com as minhas ambições desportivas, o futebol passa para segundo plano. Quem me conhece sabe que eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para regressar à equipa o mais rapidamente possível. Espero que isto inspire mais pessoas a se inscreverem. O processo foi muito simples e sinto que fui muito bem cuidado. O meu exemplo mostra que faz todo o sentido registar-se", vincou.

Vilmos Tamás Orbán está registado como dador de medula óssea desde 2017.