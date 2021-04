Leipzig anuncia sucessor de Nagelsmann

Está encontrado o sucessor de Julian Nagelsmann no comando técnico do RB Leipzig. Jesse Marsch, norte-americano de 47 anos, substitui o jovem treinador alemão que vai assumir o Bayern Munique na próxima época.





pic.twitter.com/ASzyLyWK40 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 29, 2021

O anúncio da contratação foi feito com um vídeo original nas redes sociais, minutos antes de nova publicação com a oficialização. Trata-se de uma mudança de cadeira dentro do 'império' da Red Bull, já que Marsch orienta o Salzburgo há duas épocas e muda-se para o Leipzig, onde já trabalhou como treinador-adjunto na época 2018/19.