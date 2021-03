Leipzig contrata defesa francês Mohamed Simakan ao Estrasburgo

O Leipzig contratou o defesa central francês Mohamed Simakan, atual jogador do Estrasburgo, que se torna a terceira aquisição para a próxima época, anunciou esta segunda-feira o segundo classificado do campeonato alemão.

Simakan, de 20 anos, assinou um contrato por cinco temporadas, até 2026, e ajudará a compensar a saída no fim da época 2020/21 do compatriota Dayot Upamecano para o Bayern Munique, 'crónico' campeão alemão e atual líder do campeonato.

O jogador francês é a mais recente contratação do Leipzig para a próxima temporada, depois do croata Josko Gvardiol - também defesa central -, que alinha no Dínamo Zagreb, e do holandês Brian Brobbey, atual avançado do Ajax.