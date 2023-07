Leipzig contrata Loïs Openda por valor recorde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado internacional belga Lois Openda é reforço do Leipzig, informou esta sexta-feira o clube alemão, bem como o RC Lens, que comunicou igualmente a saída do futebolista por um valor recorde.

Openda, de 23 anos, que se junta no Leipzig aos avançados portugueses André Silva e Fábio Carvalho, cedido aos alemães pelo Liverpool, foi um dos jogadores em destaque na última época em França.

O avançado foi o melhor marcador do vice-campeão Lens e o quarto do campeonato, com 21 golos marcados.

Openda vincula-se ao Leipzig por cinco épocas, até 2028, e vestirá a camisola número 17, numa transferência que custará 38 milhões de euros, mais bónus, segundo a imprensa.

"Chego a um clube com condições fantásticas e a uma equipa com um enorme potencial", disse o avançado, citado pelo emblema alemão.