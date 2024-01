Leipzig dispensa dois jogadores dos sub-19 por comentários racistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leipzig, clube da Bundesliga, informou esta sexta-feira que dispensou dois jogadores do plantel de sub-19 por comentários "comprovadamente racistas" para com outros atletas.

"Ambos fizeram comentários comprovadamente racistas sobre outros jogadores e, portanto, comportaram-se de maneira extremamente antidesportiva e inaceitável", adianta o Leipzig, sem referir a identidade e a idade dos elementos dispensados.

O treinador do Leipzig, Marco Rose, elogiou os jogadores da formação do clube por terem relatado os referidos comentários aos responsáveis da academia e não terem pactuado com a situação.

"Alguém lá se levantou e disse que não é assim que funciona. O clube então tomou as medidas necessárias e corretas", disse Marco Rose, que dirige o Leipzig desde setembro de 2022.

O Leipzig é o quarto classificado da Bundesliga, com 33 pontos, a 15 do líder Bayer Leverkusen.