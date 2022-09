Marco Rose é o novo treinador do Leipzig

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Es ist offiziell!



Marco #Rose wird neuer Cheftrainer von #RBLeipzig und erhält einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024.



Der 45-Jährige tritt damit die Nachfolge von Domenico #Tedesco an. — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 8, 2022

O Leipzig oficializou esta quinta-feira a chegada de Marco Rose, treinador que sucede a Domenico Tedesco no cargo. O alemão assina contrato válido até 2024.Natural de Leipzig, Rose, de 45 anos, estava sem clube desde o final da temporada passada, altura em que deixou o comando técnico do Borussia Dortmund, onde realizou 46 jogos.O técnico rende assim Domenico Tedesco, despedido esta quarta-feira na sequência dos maus resultados , nomeadamente depois da derrota na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde sofreu uma goleada caseira diante do Shakhtar (1-4) O Leipzig, onde atua o português André Silva, é 11.º colocado da Bundesliga à passagem da 5.ª jornada.