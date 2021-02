Oficial: Angeliño é jogador do Leipzig em definitivo

É oficial: Angeliño já é jogador do Leipzig em definitivo. O lateral espanhol estava cedido por empréstimo do Manchester City aos alemães, que acionaram a cláusula de compra do jogador no valor de 18 milhões de euros.





Angeliño assinou um contrato com o Leipzig válido até 2025. Na Alemanha desde Janeiro de 2020, o espanhol soma 47 jogos pela equipa germânica.