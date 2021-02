Polémica no Leipzig: clube disse que Angelino estava lesionado e o espanhol nega

O RB Leipzig derrotou este sábado o Borussia Monchengladbach por 3-2, manteve-se seguro no segundo posto da Bundesliga, mas o dia não foi de todo isento de polémicas por parte da equipa comandada por Julian Nagelsmann, Especialmente por conta de um episódio caricato registado nas redes sociais do clube.





Tudo porque, na hora de justificar as opções para o jogo, a conta de Twitter em inglês do RB Leipzig deu conta de que o espanhol era baixa "devido a um pequeno problema muscular". Ora, logo de seguida, em resposta à publicação, o próprio Angelino veio a público... negar tudo. "Não há qualquer problema muscular. Estou apto", escreveu o espanhol, num 'tweet' que posteriormente viria a apagar (mas que pode ver na foto acima).Depois do jogo, Nagelsmann foi confrontado com a situação e explicou-se. "Vamos discutir com ele a situação, pois não foi, de todo, a ação mais inteligente. Mas quero dizer que gosto dele mesmo por causa disto. É algo que o distingue dos demais. É emotivo e quer jogar em todos os jogos", declarou o técnico, que por um lado se mostrou desagrado com esta atitude, mas que por outro diz-se... contente.