RB Leipzig confirma contratação de Dominik Szoboszlai

Aí está a primeira grande transferência do mercado de inverno, mesmo ainda antes da janela de transferências ser aberta de forma oficial. Dominik Szoboszlai, médio húngaro de 20 anos que se destacou nos últimos meses no Red Bull Salzburgo, foi esta tarde anunciado como reforço do RB Leipzig, seguindo o caminho de outros jogadores que também trocaram o emblema austríaco pelos alemães nos últimos anos.





Sem adiantar os valores da operação - apenas revela que o húngaro assina por quatro temporadas e meia -, o RB Leipzig terá pago segundo a imprensa alemã uma verba em torno dos 20 milhões de euros, um valor claramente acessível tendo em conta o potencial que tem sido demonstrado pelo médio, que esta temporada apontou já nove golos e fez dez assistências em 21 partidas. Szoboszlai, refira-se, custou em janeiro de 2018 cerca de 500 mil euros ao Salzburgo, representando agora uma mais-valia incrível de 19,5 milhões de euros.