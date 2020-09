RB Leipzig contrata jovem defesa-central do Dínamo Zagreb

O RB Leipzig anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com o Dínamo Zagreb para a transferência de Josko Gvardiol, defesa-central croata, de 18 anos, que atuava no emblema dos balcãs. O jovem defensor assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, mas não vai representar os alemães no imediato, sendo uma aposta de futuro.





Esta temporada, Josko vai prosseguir ao serviço dos croatas, por cedência do Leipzig, sendo esperado que regresse à Alemanha na próxima temporada, com boas perspetivas de ficar.Refira-se que o defesa-central, representado pela Onsoccer International, de António Araújo, foi muito cobiçado pelo Leeds, de Inglaterra, mas acabou por optar por rumar à Alemanha, num clube que, no imediato, luta constantemente pelas competições europeias.