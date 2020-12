Treinador do Leipzig dá que falar até por causa dos castigos

O treinador Julian Nagelsmann, que em 2016 se tornou o mais jovem do campeonato alemão a ser eleito treinador do ano, continua a dar que falar. Depois das inovações no treino, das qualidades do sistema tático e até da roupa que usou em Old Trafford, quando o RB Leipzig defrontou o Manchester United para a Liga dos Campeões, no final de outubro, agora são os regulamentos internos impostos por Nagelsmann que dão que falar.





O técnico alemão de 33 anos revelou recentemente ter implementado novas regras no clube, como por exemplo, castigos caso algum jogador se atrase para os treinos. Neste caso, o jogador terá de pagar uma multa especial... conceder um desejo de um dos funcionários do clube. Nagelsmann revelou mesmo que um funcionário da limpeza 'ganhou' assim uma viagem."Desta forma, fortalecemos o sentimento de união do clube", justifica o treinador, que também faz uma avaliação individual dos jogadores, atribuindo notas: "Depois dos jogos há sempre avaliações individuais. Quem esteve bem é elogiado em frente ao grupo e é eleito o Melhor em Campo", diz Nagelsmann.