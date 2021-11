Treinador do Leipzig irritado com o árbitro: «Parecia que queria um autógrafo do Neymar...»

O treinador do Leipzig, Jesse Marsch, mostrou-se muito agastado com o árbitro da partida de ontem, com o PSG, para a Liga dos Campeões, que terminou com um empate (2-2). E não o escondeu durante o jogo.





"Estava muito chateado com as decisões do árbitro. Não nos protegeram e a minha irritação foi a única forma de lhes mostrar o meu descontentamento. Parecia que queria um autógrafo do Neymar quando lhe mostrou o cartão amarelo. Não esteve bem. No segundo penálti teve de ir ao VAR, mesmo sendo uma falta evidente", explicou o treinador norte-americano, visando o sueco Andreas Ekberg.E acrescentou: "Jogámos bem desde o início, conseguimos marcar um. Depois, com a situação do penálti [que André Silva falhou] a situação do PSG mudou. Estivemos muito melhores do que eles, mas infelizmente só conseguimos somar um ponto."Com este empate o Leipzig falhou o acesso à próxima fase da Liga dos Campeões e vai agora garantir um lugar na Liga Europa.