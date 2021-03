Dimitrios Grammozis assume comando do Schalke 04

O grego Dimitrios Grammozis é o novo treinador do Schalke 04, o quarto na presente temporada, tendo assinado um vínculo até 30 de junho de 2022, informou esta terça-feira o lanterna vermelha da liga alemã.

"Estamos convencidos de que com Dimitrios Grammozis encontrámos o treinador certo para o último terço da temporada. Todos nós sabemos da situação desportiva, mas independentemente disso, ainda há onze jogos da Bundesliga pela frente e queremos jogá-los com o maior sucesso possível", justificou Peter Knäbel, diretor responsável pela equipa principal.

Aos 42 anos, o técnico grego vai abraçar a primeira experiência na Bundesliga, depois de ter orientado o Darmstadt 98, do segundo escalão, entre fevereiro de 2019 e junho de 2020, sucedendo, agora, no cargo ao suíço Christian Gross.

O norte-americano David Wagner iniciou a temporada, mas acabou despedido logo à segunda jornada, seguindo-se o germânico Manuel Baum, que também não conseguiu colocar a equipa do avançado internacional português Gonçalo Paciência na rota dos bons resultados.

O holandês Huub Stevens assumiu o leme de forma interina, antes de Gross chegar no final de dezembro último e conseguir uma vitória - a única da equipa na temporada -, dois empates e oito derrotas.

Dimitrios Grammozis, que iniciou carreira nos escalões jovens do Bochum, estreia-se no comando técnico na receção ao Mainz, precisamente o conjunto que está logo acima do Schalke na classificação da Bundesliga, com 17 pontos, mais oito do que o emblema de Gelsenkirchen.