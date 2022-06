Schalke 04 contrata Frank Kramer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Schalke04, que conseguiu esta época voltar ao primeiro escalão alemão de futebol, contratou o treinador Frank Kramer por duas temporadas, anunciou esta terça-feira o clube de Gelsenkirchen.

Com 50 anos, o técnico já orientou Furth, Dusseldorf e a seleção germânica sub-20 e fora dispensado em abril do Arminia Bielefeld, que acabou despromovido no final da época.

O Schalke04 já se sagrou campeão por sete vezes, a última das quais em 1958, e mais recentemente foi vice-campeão germânico em 2018.