Schalke 04 volta às vitórias na Bundesliga um ano depois... e logo com uma goleada

Se é para quebrar o jejum de vitórias, que seja em grande. Terá sido isso que pensaram os adeptos do Schalke 04 quando este sábado acompanharam o duelo com o Hoffenheim, da 15.ª jornada da Bundesliga. Sem vencer no campeonato há praticamente um ano - a última vitória tinha sido em 17 de janeiro de 2020, num total de 30 jogos - a formação de Gelsenkirchen tirou a barriga de misérias em grande estilo, despachando o Hoffenheim por 4-0.





Sem Gonçalo Paciência, ainda lesionado, o Schalke 04 venceu numa tarde de sonho para Matthew Hoppe, autor dos três primeiros golos, aos 42', 57' e 63', sempre a passe de Amine Harit. Ora, o marroquino também quis juntar-se à festa do golo por conta própria e fixou o resultado final aos 79', dando ao conjunto de Gelsenkirchen uma vitória que permite colocar um ponto final numa série negra, mas que também tira o clube da última posição.Com estes 3 pontos, saltam para o penúltimo lugar, agora com 7, agora a 4 do Colónia, que ocupa a primeira posição acima da zona de despromoção.