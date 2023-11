À atenção do Sp. Braga: treinador do Union Berlim despedido

Gemeinsame Entscheidung nach fünf erfolgreichen Jahren: Urs Fischer und Union beenden die Zusammenarbeit. #fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 15, 2023

O Union Berlim, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, anunciou esta quarta-feira o despedimento do treinador Urs Fischer, que acabou por não resistir aos maus resultados.O emblema alemão não vence há 14 jogos consecutivos e encontra-se no último lugar da Bundesliga com apenas 6 pontos conquistados em 11 partidas. Na Liga dos Campeões, o Union Berlim também é último classificado do Grupo C, com 1 ponto.Recorde-se que Fischer estava no Union Berlim desde 2018 e que, na época passada, conseguiu levar a equipa pela primeira vez na história à Champions.