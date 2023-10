Diogo Leite espera um Sp. Braga "competitivo" mas avisa: «Estamos preparados»

Diogo Leite reconhece a dificuldade do jogo entre o 'seu' Union Berlin e o Sp. Braga, partida da 2.ª jornada da Liga dos Campeões agendada para amanhã às 17H45. Em conferência de imprensa, o defesa português reconheceu que os resultados da equipa alemã não têm sido os melhore, mas promete garra para amanhã."Vai ser mais um jogo difícil. O Sp. Braga tem uma boa equipa e tem vindo a crescer esta época. É com mérito que estão na Liga dos Campões. Temos de fazer aquilo que o treinador nos pede, dar o nosso melhor e é isso que vamos tentar fazer amanhã. Voltar aos resultados positivos que não temos obtido, dando o nosso melhor em campo e conquistando os três pontos.""Podemos esperar um Sp. Braga competitivo, naquela que é a melhor competição do mundo. A motivação estará em alta e teremos de estar a 100 por cento, colocar as nossas ideias em campo e ser eficazes no ataque para marcar, mantendo-nos compactos na defesa. Vai ser difícil para as duas equipas e vamos tentar impor o nosso jogo para chegar à vitória.""Claro que é sempre um objetivo. Já estive em todos os escalões e é sempre um objetivo de qualquer jogador. Não tive oportunidade de fazer um jogo pela seleção, mas claro que essa estreia é um objetivo e um sonho. Vou continuar a dar o meu melhor no clube e a atingir os seus objetivo para depois ter a oportunidade de lá estar.""Nos últimos jogos que temos feito, temos criado situações suficientes para marcar, mas o resultado não tem sido aquele que queremos. Ainda assim, há que focar no positivo e as ocasiões têm sido criadas. É um elemento em que temos de melhorar. Estamos preparados para o Sp. Braga ofensivamente, temos trabalhado na parte defensiva, para não sofrermos e depois estarmos mais preparados para marcar. Temos de colocar em campo as nossas qualidades, que já demonstramos no jogo com o Real Madrid, e é isso que vamos fazer amanhã.""É fantástico ter este apoio dos adeptos numa fase que não é tão boa para nós. Termos sempre este apoio é importante. Ter o estádio cheio dá uma motivação extra e o que queremos fazer é dar-lhes a vitória amanhã, agradecendo-lhes por todo o apoio que nos dão, tanto nos momentos bons como nos menos bom. Queremos dar-lhes essa felicidade amanhã.""São jogadores importantes, mas não muda o nosso desempenho. Nestes jogos em que perdemos, temos de tirar os aspetos positivos. Tem faltado um pouco de sorte. Temos de corrigir alguns erros, mas não há muito tempo para pensar com jogos de três em três dias. Falta-nos a eficácia que normalmente temos para marcar. Temos ausentes, mas os substitutos estão preparados para dar uma boa resposta. O jogo de amanhã é importante para a competição, mas também para nos dar a confiança de que necessitamos".