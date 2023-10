Diogo Leite não esconde desilusão: «O Sp. Braga não teve assim tantas oportunidades»

Diogo Leite foi titular na defesa do Union Berlim e viu bem de perto a incrível reviravolta do Sp. Braga, a sua ex-equipa. No final da partida, o defesa de 24 anos não escondeu a desilusão pela derrota caseira (2-3)."Começámos bem e criámos várias oportunidades de golo. Fizemos dois e podíamos ter feito mais, tanto na primeira como na segunda parte, mas voltamos a sofrer de bolas paradas. Fizemos tudo para ganhar e sofremos o terceiro golo num contra-ataque. Estamos muito desiludidos, mas há que realçar o espírito da equipa. Desde o início tentámos trazer o jogo para nós, criámos bastantes oportunidades. O Sp. Braga não criou assim tantas. Sofremos de bola parada e temos de melhorar nesse aspeto. Não há muito tempo para pensar, porque sábado temos já outro jogo [em casa do Dortmund]", disse Diogo Leite, acrescentando."Queríamos muito voltar às vitórias. Era um jogo muito importante para nós, não só na Champions, mas também para ganhar confiança para voltar à nossa melhor forma. Não o conseguimos, mas a equipa deu tudo, num ambiente fantástico, com os nossos adeptos sempre a apoiar-nos. Estamos muito desiludidos, mas é futebol. Acontece, temos de melhorar o que temos a melhorar. Ainda temos bastantes jogos pela frente. Queríamos começar bem, não o fizemos, mas há tempo para melhorar e mantermo-nos na competição."