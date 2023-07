Diogo Leite quer retribuir: «Quero agradecer ao clube dentro de campo»

Titular no triunfo (1-0) de ontem sobre a Udinese, Diogo Leite viu o Union Berlin pagar 7,5 M€ ao FC Porto após um ano de empréstimo e, em entrevista ao jornal 'Bild' , salientou o desejo de retribuir a confiança. "Eu só queria ficar no Union. Quando chegámos a meio da época passada, eu já sabia que queria ficar. Agora quero agradecer ao clube dentro de campo", referiu, salientando a evolução que teve na Alemanha: "Sinto-me melhor em todas as situações de jogo, tanto defensiva como ofensivamente. Sei melhor quando devo ir e quando devo ficar. Isto também se aplica ao jogo com bola e ao timing de abordagem aos lances. Mas ainda quero evoluir mais."

Garantindo que o Union vai tentar fazer melhor do que na época passada (4º lugar), não escondeu que jogar na Champions será especial. "Estou ansioso por ouvir o hino. Queremos desfrutar do ambiente, mas também queremos competir e jogar bem."





A primeira convocatória de Roberto Martínez como selecionador marcou também a estreia de Diogo Leite nas escolhas da Seleção A. "Já foi especial fazer parte do lote de convocados pela primeira vez, mas ainda não joguei por Portugal e esse é um dos meus objetivos para esta época. Quero ir ao Campeonato da Europa e isso começa no clube. Quero dar o meu melhor para ter a oportunidade de fazer parte da Seleção Nacional no Europeu", salientou.