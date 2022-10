Diogo Leite: «Sabíamos que se estivéssemos ao nosso nível estaríamos mais perto de ganhar»

Diogo Leite deixou elogios à exibição do Union Berlin no jogo com o Sp. Braga, que os alemães venceram por 1-0 "Controlámos o jogo. O Sp. Braga quase não teve ocasiões, ao passo que o Union Berlin esteve sempre compacto e conseguiu ferir. Fomos agressivos no portador da bola e estivemos sempre com as linhas juntas. O Sp. Braga está a fazer uma boa época. Sabíamos que seria um jogo difícil, até pelo equilíbrio do grupo, mas também que, se estivéssemos ao nosso nível, estaríamos mais perto de ganhar", frisou o central português à Sport TV, que abordou ainda o facto de integrar a lista dos 55 pré-convocados por Fernando Santos para o Mundial'2022."É sempre bom estar nessa lista, mas não é algo que pense muito. As coisas acontecem naturalmente e vou continuar a fazer o meu trabalho, pese embora seja um sonho poder representar Portugal no Campeonato do Mundo. Acho que cresci na Alemanha. A Bundesliga é muito intensa e estou a sentir-me muito bem", apontou.Questionado sobre o apuramento do FC Porto para os 'oitavos' da Champions, Diogo Leite revelou-se feliz pelo feito dos dragões. "Vi as imagens do avião e fiquei contente com o apuramento. Espero que continuem no bom caminho. Abraço é o espírito de grupo que se vê em campo e por isso estou feliz por eles", concluiu.