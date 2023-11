História na Bundesliga: Union Berlim vai ter a primeira treinadora-adjunta

O Union Berlim, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, anunciou hoje a, mas esta notícia trouxe consigo uma outra que tem contornos históricos. É que o clube da capital alemã designou Marie-Louise Eta como adjunta de Marco Grote, que assumirá o comando técnico da equipa de forma interina. Aos 32 anos, Eta transforma-se na primeira treinadora-adjunta de uma equipa masculina em toda a história da Bundesliga.Enquanto futebolista profissional, Eta disse adeus aos relvados depois de se notabilizar no meio-campo da sua primeira equipa, o Turbine Potsdam, clube germânico pelo qual conquistou uma Liga dos Campeões, três campeonatos e duas taças entre 2008 e 2011. Passou pelo Hamburgo, Cloppenburg e Werder Bremen.Em 2019, Eta começou a carreira de treinadora ao leme dos sub-15 do Werder Bremen, inciando depois a travessia nas seleções alemãs femininas de sub-19, sub-15 e sub-17 até julho passado, altura em que se tornou adjunta de Marco Grote na turma masculina de sub-19 do Union Berlin. Agora foram ambos promovidos e têm a missão de conduzir o Union Berlim aos bons resultados, equipa que já não vence há 14 jogos.