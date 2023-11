Nenad Bjelica é o novo treinador do Union Berlim

O croata Nenad Bjelica é o novo treinador dos alemães do Union Berlim, sucedendo ao suíço Irs Fischer, anunciou este domingo o adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões.

"O FC Union Berlin nomeou Nenad Bjelica como treinador principal da equipa profissional masculina. O treinador de futebol croata, de 52 anos, possui uma licença UEFA Pro e esteve recentemente sob contrato com o Trabzonspor", pode ler-se no sítio oficial do clube alemão, que se desvinculou de Urs Fischer, em 15 de novembro, após 14 jogos sem vencer em todas as competições.

No Union Berlim, Bjelica será coadjuvado pelo compatriota Danijel Jumic e pela alemã Marie-Louise Eta, que se tornou na primeira treinadora adjunta de uma equipa da Bundesliga.

Atualmente, o emblema da capital germânica, no qual atua o português Diogo Leite, ocupa o penúltimo e 17.º posto do campeonato, com sete pontos.

Na quarta-feira, o Union Berlim visita o Sp. Braga, para a quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, numa partida que será decisiva para a continuidade do clube nas competições europeias, via Liga Europa, estando já afastado da possibilidade de lutar pelo acesso aos oitavos da Champions.

Com duas jornadas por disputar e apenas um ponto, o conjunto alemão é último do Grupo C, liderado pelo já apurado Real Madrid, com 12, mais cinco do que o Nápoles e nove do que o Sp. Braga.