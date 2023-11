Treinador do Union Berlim: «Fizemos todos os possíveis para nos adaptarmos à estratégia do Sp. Braga»

Nenad Bjelica lamentou, após o empate (1-1) em Braga, o momento que o Union Berlim atravessa neste momento, sublinhando a qualidade do jogo disputado contra o Sp. Braga.





"No geral, foi um bom jogo. Houve várias oportunidades para as duas equipas chegarem ao golo. Fizemos todos os possíveis para marcarmos e para nos adaptarmos à estratégia do Sporting de Braga. Tentámos pressionar o adversário, mas não conseguimos aproveitar todas as oportunidades", começou por dizer o técnico dos alemães, continuando: "Tentámos manter a bola. Não é fácil estar sem ganhar há cerca de três meses. A motivação cai, mas o futebol é mesmo assim. Há que tentar motivar os atletas. Os jogadores ficam mais descansados fisicamente e psicologicamente para os jogos da Liga dos Campeões. Houve coisas que funcionaram e outras não. Optámos por uma estratégia defensiva. A estratégia foi sólida. Precisávamos de três pontos neste jogo, mas não conseguimos.""Tínhamos a possibilidade de ir para o último jogo do grupo com hipóteses de lutar pela passagem aos oitavos de final, mas perdemos esse objetivo. Vamos tentar melhorar nos próximos jogos. Queremos, passo a passo, sair da crise em que nos encontramos [17.ª e penúltima posição da Liga alemã]", terminou.