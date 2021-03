Union Berlim empata na Bundesliga e falha aproximação a lugares europeus

O Union Berlin desperdiçou este domingo a oportunidade de se aproximar dos lugares europeus na Liga alemã, ao empatar sem golos na visita ao Arminia Bielefeld, ainda em zona de 'perigo', em jogo da 24.ª jornada.

A equipa de Berlim ocupa o sétimo lugar, a quatro pontos do Borussia Dortmund, sexto, enquanto o Arminia Bielefeld subiu ao 16.º, que permite disputar o playoff de manutenção, à frente de Mainz e Schalke, em lugares de descida.

Também hoje, o Colónia, que é 14.º, três pontos acima da 'linha de água', empatou 1-1 na receção ao Werder Bremen, 12.º.

A 24.ª jornada da Bundesliga completou-se hoje, numa ronda que teve o clássico entre Bayern Munique e Dortmund (4-2), num jogo com um hat-trick de Lewandowski, depois de o Borussia ter estado a vencer com um 'bis' do norueguês Haaland.