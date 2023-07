Union Berlin vai jogar no estádio rival na Liga dos Campeões

Apesar de ter recebido luz verde da UEFA para utilizar o seu próprio estádio (Alten Försterei) na estreia na Liga dos Campeões, o Union Berlin anunciou ontem que irá disputar os seus jogos no Olímpico de Berlim, casa do rival Hertha. O presidente Dirk Zingler explicou a opção pelo recinto de maior capacidade - 74 mil espectadores, contra os 22 mil do seu estádio. "Podem acreditar em mim, houve decisões mais fáceis nos últimos 19 anos. Compreendo o desapontamento daqueles que gostariam de ver os jogos no Alten Försterei, mas no Estádio Olímpico teremos a possibilidade de oferecer bilhetes a todos os adeptos", referiu.