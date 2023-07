Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ex-colega no Sporting aplaude passo na carreira de Tiago Tomás: «Sentimento dele era misto de entusiasmo e tristeza» Alexandre Lami, avançado do U. Tires, fez grande parte do percurso de formação no Sporting com o reforço do Wolfsburgo





• Foto: Sporting CP