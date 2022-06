Waldschmidt: «Imensa vontade de dar tudo esta época»

Luca Waldschmidt, avançado internacional alemão de 26 que atuou no Benfica na temporada 20/21 e participou ainda em dois jogos em 21/22 (43 jogos, 12 golos e três assistências no total), reconheceu que a época no Wolfsburgo não lhe correu tão bem como esperaria devido a lesões e mostrou-se otimista para a nova temporada, falando em "recomeço"."Quero sempre estar em campo o tempo todo e fazer muitos golos e assistências, mas as coisas correram de forma diferente, por causa das lesões que tive […] Estou feliz por estar de volta ao relvado, quero dar tudo na próxima época. Consegui aproveitar bem as férias para me recuperar fisicamente e aparecer aqui em forma. Estou com imensa vontade de dar tudo esta época", sublinhou o alemão em declarações ao canal do Wolfsburgo após o treino.Os responsáveis do clube alemão acreditam que Luca Waldschmidt, sete vezes internacional pela ‘Mannschaft’, tem muito para dar à equipa. Face às lesões, é considerado praticamente como um reforço para a nova época.Ao serviço dos 'Wölfe', o avançado alemão, participou em 14 jogos, tendo apontado apenas um golo e feito duas assistências.