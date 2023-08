Wolfsburgo com Tiago Tomás entra na Bundesliga a ganhar

O Wolfsburgo iniciou este sábado a sua participação na edição 2023/24 da Bundesliga com um triunfo por 2-0 na receção ao Heidenheim. O internacional jovem português Tiago Tomás contribuiu para a vitória como suplente utilizado.Depois da estreia de sonho pelo Wolfsburgo, na semana passada, com dois golos e duas assistências na Taça da Alemanha, o avançado ex-Sporting foi agora lançado na 2.ª parte, substituindo Patrick Wimmer aos 66 minutos.Tiago Tomás ajudou a manter a vantagem alcançada ainda na primeira parte, por fruto dos dois golos de Jonas Wind (6 e 27 minutos).O Wolfsburgo volta à ação no próximo sábado, novamente no campeonato germânico, em casa do Colónia.