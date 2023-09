Wolfsburgo de Tiago Tomás vence Eintracht Frankfurt de Aurélio Buta

O Wolfsburgo, de Tiago Tomás, recebeu e venceu, por 2-0, o Eintracht Frankfurt, de Aurélio Buta, numa partida da jornada 6.ª jornada da Bundesliga disputada este sábado.Os dois jogadores portugueses foram titulares nas respetivas equipas e ambos acabaram por ser substituídos no decorrer do encontro, cujo triunfo sorriu ao ex-avançado do Sporting.Os dois golos da partida foram da autoria do avançado dinamarquês Jonas Wind. Fez o 1-0 aos 31 minutos e o 2-0 aos 84', este na recarga a um penálti por si executado, mas que foi defendido pelo guarda-redes adversário.Os visitantes, de resto, ficaram reduzidos a 10 unidades, por fruto da expulsão de Mario Gotze, aos 58', por acumulação de amarelos.Com este triunfo, o Wolfsburgo iguala o Leipzig, que ainda tem menos um jogo, e o Hoffenheim no 5.º lugar, com 12 pontos. O Eintracht Frankurt segue no grupo dos oitavos, com sete pontos.