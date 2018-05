Continuar a ler

No segundo lugar do campeonato angolano segue o Petro de Luanda com 27 pontos, enquanto o Interclube é terceiro com 26.A primeira volta do campeonato angolano ficou ainda marcada pela desistência do JGM do Huambo, por problemas financeiros, tendo a Federação Angolana de Futebol ordenado que todos os jogos entretanto realizados fossem anulados e retirados os pontos atribuídos.Por esse motivo, em 15 jornadas possíveis, serão realizadas 14 jogos por cada equipa, nas duas voltas da competição.A segunda volta do Girabola 2018 inicia-se em 8 de junho.- Sexta-feira, 08 jun:Kabuscorp-Recreativo da Caála- Sábado, 09 jun:Sagrada Esperança-Domant FCCuando Cubango-Petro de LuandaInterclube-Desportivo da HuílaProgresso do Sambizanga-1.º de Agosto- Domingo, 10 jun:1.º de Maio-Recreativo do LiboloAcadémico do Lobito-Sp. Cabinda1. 1.º de Agosto, 30 (menos um jogo).2. Petro de Luanda, 27.3. Interclube, 26.4. Desportivo da Huíla, 21.5. Académica do Lobito, 20.6. Kabuscorp do Palanca, 19.7. Recreativo do Libolo, 18.8. Sporting de Cabinda, 16 (menos um jogo).9. Bravos do Maquis, 16.10. Progresso do Sambizanga, 16.11. Sagrada Esperança, 15.12. Cuando Cubango FC, 14.13. 1.º de Maio, 14.14. Recreativo da Caála, 12.15. Domant do Bengo, 11.16. JGM do Huambo (desistiu).