Petro de Luanda conquista Taça de Angola

O Petro de Luanda venceu na final o Interclube, do treinador português Ivo Campos e do avançado Serginho, por 2-0 e conquistou a Taça de Angola, realizada na quinta-feira, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda.



Um autogolo de Pirolito abriu o marcador e Figueira fixou o 'score final' em 2-0.



Num desafio em que o favoritismo já era, à partida, atribuído à equipa tricolor, devido à recuperação no Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão, o clube onde o português Bruno Vicente (ex-Vilafranquense) é diretor-desportivo soma 12 jogos e 12 vitórias desde que este regressou ao futebol angolano.



No Girabola, o Petro está a apenas um ponto do líder Sagrada Esperança quando faltam três jornadas para o término da prova. A 30ª e última ronda, agendada para 31 de julho, opõe precisamente os dois competidores pelo título angolano, num jogo que será disputado na casa do Petro de Luanda.