Desportivo da Huila bate Cuando Cubango e sobe a sexto do Girabola Duarte e Malamba marcaram os golos do jogo que não se realizou no domingo devido à chuva intensa que caiu na província de Bié