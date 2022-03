Jogadores do 1º de Agosto levantam greve e retomam os treinos

Os jogadores de futebol e de basquetebol do 1.º de Agosto levantaram esta terça- a greve e retomaram aos treinos, depois de na segunda-feira terem paralisado os trabalhos, devido a vários meses de salários em atraso.



O recuo na tomada de decisão deveu-se ao facto de a direção do clube angolano ter prometido pagar, oportunamente, os ordenados em atraso aos atletas, que estão sem receber há três meses, bem como aos funcionários, que estão sem salários há sete meses.

O 1.º de Agosto, clube afecto às Forças Armadas Angolanas, vive uma crise financeira nunca antes registada na história do futebol angolano, devido ao corte das verbas pelo Ministério das Finanças, de 800 milhões de kwanzas por mês, propostos pelo clube, para 200 milhões a serem disponibilizados através do Ministério da Defesa.

Era o clube com os salários mais altos no futebol angolano e, neste momento, está sem capacidade financeira para concluir as obras da sua cidade desportiva, que decorrem há mais de oito anos.

O emblema de Luanda é o segundo com mais títulos nacionais no futebol angolano, totalizando 13 conquistas, sendo também o mais eclético de África, com 16 modalidades.

No campeonato angolano de futebol, a equipa ocupa a terceira posição, com 44 pontos, menos 10 do que o líder Petro de Luanda, a equipa mais titulada, com 15 campeonatos ganhos.