Kabuscorp do Palanca empata e desperdiça oportunidade de ampliar liderança do Girabola

O Kabuscorp do Palanca empatou esta sexta-feira diante do Clube Recreativo União de Malanje (0-0), em Luanda, em jogo antecipado da 10.ª jornada, e desperdiçou a oportunidade de ampliar a liderança do campeonato angolano de futebol.

Apesar do empate no seu reduto, o Kabuscorp do Palanca conserva a liderança do Girabola, com 21 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Desportivo da Lunda Sul.

Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lidera a lista dos melhores marcadores, com seis golos, seguido por Mussa (Desportivo da Lunda Sul), que tem cinco.





Resultados da 10.ª jornada:

- Quinta-feira, 30 nov:

Interclube-Desportivo da Lunda Sul, 0-2

- Sexta-feira, 22 dez:

Kabuscorp do Palanca-Clube Recreativo União de Malanje

- Sexta-feira, 29 dez:

Recreativo do Libolo-Académica do Lobito

Sporting de Cabinda-Petro de Luanda

Desportivo da Huila-São Salvador do Zaire

Wiliete de Benguela-Santa Rita de Cássia

Bravos do Maquis-1.º de Agosto





Classificação:

1. Kabuscorp do Palanca, 21 pontos.

2. Desportivo da Lunda Sul, 16

3. Wiliete de Benguela, 14

4. Desportivo da Huila, 12

5. Petro de Luanda, 11

6. São Salvador do Zaire, 10

7. Académica do Lobito,10

8. Sagrada Esperança, 10

9. 1.º de Agosto, 9

10. Bravos do Maquis, 8

11. Clube Recreativo União de Malanje, 8

12. Santa Rita de Cássia, 7

13. Interclube, 6

14. Sporting de Cabinda, 5

15. Recreativo do Libolo, 3