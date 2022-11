Maurílio Silva, ex-V. Guimarães, é o novo treinador do Desportivo da Lunda Sul

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo futebolista brasileiro Maurílio Silva, que representou o Vitória de Guimarães em 2001, foi esta terça-feira apresentado como novo treinador do Desportivo da Lunda Sul, em substituição do angolano Águas da Silva, que rescindiu por razões pessoais.



O treinador de 51 anos celebrou contrato de um ano, e tem a missão de colocar a equipa angolana entre as oito mais bem classificadas do Girabola, na presente época, conforme desejo manifestado pela direção do clube angolano.

Como treinador, orientou equipas como o Paraná, o Rio Branco, Floresta Sport, Itapipoca, Vitória de Santo Antão, Ferroviário Atlético e o Maranguape, clubes do futebol brasileiro.

No Girabola, o Desportivo da Lunda Sul é o 12.º classificado, com nove pontos.