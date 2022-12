Petro de Luanda bate Cuando Cubango FC e reforça liderança

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu esta quarta-feira o duelo com o Cuando Cubango FC por 2-1, na província angolana do Bié, e reforçou a liderança do Girabola, com 34 pontos, em jogo antecipado da 15.ª jornada.

Os golos dos campeões angolanos foram marcados por Yano, aos dois minutos, e Tiago Azulão, aos 73, enquanto Vado, aos 58, marcou para os derrotados.

O Desportivo da Lunda Sul, por seu lado, venceu o Recreativo do Libolo por 1-0, após golo de Felipe, aos 58 minutos.

Foi a primeira vitória do treinador brasileiro Maurício Silva, ex-jogador do Vitória de Guimarães, no comando do Desportivo da Lunda Sul, após perder na sua estreia no futebol angolano.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista de artilheiros, com 13 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com sete, e Julinho, do Interclube, com cinco.

Resultados da 15.ª jornada:

- Segunda-feira, 21 nov:

Sagrada Esperança -- Isaac de Benguela, 2-1

- Quarta-feira, 07 dez:

Wiliete de Benguela -- Académica do Lobito, 2-1

Bravos do Maquis -- Sporting de Benguela, 1-0

- Quarta-feira, 14 dez:

Cuando Cubango FC -- Petro de Luanda, 1-2

Desportivo da Lunda Sul -- Recreativo do Libolo, 1-0

- Quinta-feira, 29 dez:

Interclube -- 1.º de Agosto

Santa Rita de Cássia -- Sporting de Cabinda

ASK Dragão do Uige -- Desportivo da Huila

Classificação:

1. Petro de Luanda, 34 pontos

2. Wiliete de Benguela, 30

3. Sagrada Esperança, 24

4. 1.º de Agosto, 23

5. Interclube, 22

6. Santa Rita de Cássia, 17

7. Desportivo da Huila, 16

8. Académica do Lobito, 16

9. Sporting de Cabinda, 15

10. Cuando Cubango FC, 14

11. Recreativo do Libolo, 13

12. Bravos do Maquis, 13

13. Desportivo da Lunda Sul, 12

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 7

16. ASK Dragão do Uige, 3