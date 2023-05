Petro de Luanda de Alexandre Santos vai receber cerca de 45 mil euros pela conquista do Girabola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Petro de Luanda, comandado pelo treinador português Alexandre Santos, vai receber 25 milhões de kwanzas (cerca de 45 mil euros) pela conquista, no domingo, do campeonato angolano de futebol.

O técnico luso garantiu o segundo título angolano consecutivo ao derrotar, no domingo, o Interclube, orientado pelo também luso Luís Gonçalves, por 2-0.

O Petro, que assegurou o título a uma jornada do fim da prova, mantém-se assim como a equipa mais titulada do futebol angolano, com 17 campeonatos conquistados.