Petro de Luanda na fase de grupos da Taça CAF

O Petro de Luanda, única equipa angolana nas competições africanas de futebol, vai defrontar Zamalek (Egito), Hussein Day (Argélia) e Gor Mahia (Quénia) no grupo D da fase de grupos da Taça da CAF, ditou esta segunda-feira o sorteio.Segundo a Confederação Africana de Futebol (CAF), o sorteio, que decorreu esta segunda-feira no Egito, definiu os quatro grupos - A, B, C e D -, numa fase que decerrerá até junho.A Taça da Confederação, também conhecida como Taça Nelson Mandela, é o equivalente à Liga Europa e, para chegar à fase de grupos, cada equipa teve de ultrapassar três pré-eliminatórias.No caso dos vice-campeões angolanos, o Petro de Luanda eliminou o Orapa United, do Botsuana, com duas vitórias (4-0 em Luanda e 2-0 em Gaborone), bem como o AS Nyuki, da República Democrática do Congo (RDC), vencendo também ambas as partidas (1-0 nos dois encontros).Na terceira pré-eliminatória, os 'petrolíferos' eliminaram os malianos do Stade Malien (1-1 em Bamaco e 2-1 em Luanda, este último disputado no sábado), garantindo o acesso à fase de grupos.O Petro de Luanda é o único representante de Angola nas afrotaças, depois de, em dezembro, o 1.º de Agosto, tricampeão angolano, ter sido eliminado pelo AS Otoho, da República do Congo, na Liga dos Campeões africanos.Composição dos grupos:- Grupo A: Hassania US Agadir (Marrocos), As Otoho d Oyo (Congo), RS Berkane (Marrocos) e Raja CA (Marrocos)- Grupo B: ESS (Tunísia), Rangers International FC (Nigéria), Salitas FC (Burkina Faso) e CS Faxien (Tunísia)- Grupo C: Zesco United (Zâmbia), Al Hilal (Sudão), Ashanti Kotoko (Ghana) e Nkana (Zâmbia)- Grupo D: Petro de Luanda (Angola), Zamalek (Egito), NA Hussein Dey (Argélia) e Gor Mahia FC (Quénia).