Petro de Luanda perde diante do 1.º de Agosto no dérbi

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, foi esta terça-feira derrotado pelo 1.º de Agosto, por 1-0, no jogo de conclusão da 10.ª jornada, e perdeu terreno na liderança do campeonato angolano de futebol.



O golo dos vencedores foi marcado por Bito, aos 90+7 minutos, na última jogada de contra-ataque antes do apito final do árbitro do encontro.

Com esta vitória, o 1.º de Agosto ascendeu a quinto do campeonato angolano, com 16 pontos, menos nove do que o líder Petro de Luanda, que, apesar da derrota, comanda o campeonato, com 25 pontos.

O Wiliete de Benguela é segundo, com 23 pontos.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.

Resultados da 10.ª jornada:

- Domingo, 27 novembro:

Cuando Cubango FC -- ASK Dragão do Uige, 2-0

Desportivo da Huila -- Interclube, 0-0

Sporting de Benguela -- Académica do Lobito, 1-0

Santa Rita de Cássia -- Isaac de Benguela, 3-0

- Segunda-feira, 28 novembro:

Sporting de Cabinda -- Sagrada Esperança, 0-3

Desportivo da Lunda Sul -- Bravos do Maquis, 0-1

Recreativo do Libolo -- Wiliete de Benguela, 0-1

- Terça-feira, 29 novembro:

Petro de Luanda -- 1.º de Agosto, 0-1

Classificação:

1. Petro de Luanda, 25 pontos

2. Wiliete de Benguela, 23

3. Interclube, 18

4. Sagrada Esperança, 18

5. 1.º de Agosto, 16

6. Académica do Lobito, 15

7. Cuando Cubango FC, 13

8. Sporting de Cabinda, 13

9. Recreativo do Libolo, 12

10. Desportivo da Huila, 12

11. Santa Rita de Cássia, 11

12. Desportivo da Lunda Sul, 9

13. Sporting de Benguela, 9

14. Bravos do Maquis, 9

15. Isaac de Benguela, 4

16. ASK Dragão do Uige, 3