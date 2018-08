Continuar a ler

O Interclube foi surpreendido em casa pelo Recreativo do Libolo por 3-1, mantendo a terceira posição com 42 pontos, mais oito do que a Académica do Lobito, que venceu o 1.º de Maio fora por 1-0.Interclube - Recreativo do Libolo 1-3Desportivo da Huíla - 1.º de Agosto 1-2Recreativo de Caála - Bravos do Maquis 2-11.º de Maio de Benguela - Académica do Lobito 0-1Progresso de Sambizanga - Kabuscorp do Palanca 4-0Domant FC - Petro de Luanda 1-4Cuando Cubango - Sporting de Cabinda (adiado)Sagrada Esperança (folgou)A equipa JGM Huambo desistiu.1. Petro de Luanda, 472. 1º de Agosto, 46 (menos dois jogos);3. Interclube,- 424. Académica do Lobito, 345. Recreativo do Libolo, 346. Sagrada Esperança, 337. Desportivo da Huíla, 338. Sporting de Cabinda, 31 (menos um jogo);9. Bravos do Maquis, 3010. Kabuscorp do Palanca, 2811. Progresso do Sambizanga, 2712. Recreativo de Caála, 23 (menos um jogo)13. Cuando Cubango, 22 (menos um jogo)14. Domant FC do Bengo, 21 (menos um jogo)15. 1.º de Maio de Benguela, 1916. JGM do Huambo, desistência.