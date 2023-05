Português Pedro Pinto renova com o Petro de Luanda até 2025

O defesa central português Pedro Pinto renovou o contrato com o Petro de Luanda, até 2025, após reconquistar o Girabola, anunciou esta terça-feira o clube campeão angolano de futebol.

Pedro Pinto, que cumpre a segunda época no emblema angolano, foi uma das peças fundamentais na equipa do treinador luso Alexandre Santos para a conquista dos dois últimos títulos do Girabola, bem como para a campanha do Petro de Luanda na 'Champions' africana, com destaque para a inédita meia-final alcançada na edição antepassada da prova africana.

O defesa central de 28 anos manifestou, na segunda-feira, em entrevista à Lusa, o desejo de alcançar a final da Liga dos Campeões africanos de futebol com a camisola do Petro de Luanda, e chegar ao mais longe possível na 1.ª edição da Superliga africana.